A Roma all’Ambasciata di Bulgaria ‘Giro del mondo in 80 minuti’ di musica

(Adnkronos) –delin 80 minuti, piccolo viaggio tra Paesi e culture’: questo il titolo della XIX edizione della rassegnale organizzata dall’International Inner WheelEur per beneficenza nei saloni di Villa Centurini – Persichetti, sede dell’Ambasciata della Repubblica di, in interclub con il Rotary ClubEur. L’Ambasciatore Todor Stoyanov ha aperto la serata con i saluti e il ringraziamento a Francesco e Tiziana Martino de Carles per aver condiviso insieme con le due associazioni l’evento in questa sede, ai rispettivi presidenti Lia Cordella e Antonino Laudani, alle due artiste e le congratulazioni alla madrina per l’organizzazione. La curatrice Tiziana Martino de Carles Marconi, dopo aver espresso la gratitudine all’Ambasciatore per l’ospitalità e l’aiuto concreto al raggiungimento dello scopo benefico e l’apprezzamento al pubblico per la sempre numerosa presenza, ha illustrato la rassegna: sua l’idea di un itinerario virtualele iniziato ae a spasso per la vecchia Europa, con soste per serate a tema per giungere all’odierno piccolo viaggiole insieme con la musicologa e pianista Gaia Vazzoler, che ha accettato di condividerla sin dalla prima edizione e ricordato i criteri fondanti: temi studiati per l’occasione; in ogni edizione uno strumento protagonista sempre diverso oltre al pianoforte; un buon auspicio per un giovane artista ospite e non necessariamente esordiente, ricavato da devolvere in beneficenza.