Liberoquotidiano.it - "Difesa, dazi, Cina? Trump smaschera la vostra ipocrisia": FdI, Procaccini spiana la sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Dal punto di vista dialettico Donaldsarà anche abrasivo, ma in ciò che dice si fa fatica a trovare l'errore. Anzi: la sua visione è molto più occidentale di quanto sembri e dà ragione a Giorgia Meloni non solo sulla necessità di non dividere il nostro “fronte”, ma anche di valorizzare al massimo la partnership Ue-Washington». Nicola, lei è co-presidente del gruppo Ecr, i Conservatori e Riformisti Ue: cosa le piaciuto di più del discorso sullo “stato dell'Unione” del presidente Usa? «hato l'europea su tutti i principali dossier:, Ucraina,. Il suo disegno strategico possiede una coerenza inattaccabile. Altro che la caricatura che ne fanno lae i giornali.». Iniziamo dal piano della commissione Ue sulla