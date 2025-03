Lanazione.it - Tumore al seno, la battaglia di Pinuccia: ‘Ho guardato il cancro negli occhi senza subirlo. Rotto il muro del silenzio’

Chianciano (Siena9, 7 marzo 2025 – “Come mi definirei? Una disobbediente, per quanto riguarda il. Nel senso che trenta anni fa lo sono stata rispetto a ciò che dicevano le persone sulla malattia. Non se ne doveva parlare, c’era un silenzio assordante”, raccontaMusumeci, 76 anni, di Chianciano. La malattia di Eleonora Giorgi: come ha scoperto ile le terapie sperimentali Che l’“intruso” l’ha combattuto con tutte le forze, vincendo ladella vita. E decidendo al contempo di condurne un’altra, per tutte le donne che come lei lottano contro ilal. L’ha fatto costruendo, tessera dopo tessera, un’associazione di volontariato, ’Iosempredonna’ nel 1997 e diventando, dal 2012, portavoce di tutte le organizzazioni regionali toscane che si occupano delal