Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 2-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: break del ligure nel 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Prima e dritto, punisce.40-40 E niente, esce un altro dritto. Il terzo di fila su palle.Seconda, c’è da sfruttarla!40-A Grandissima risposta di dritto in allungo di!40-40 Ne arriva un altro subito dopo. L’azzurro si mangia una chance enorme.Seconda30-40 Bruttissimo errore in palleggio di dritto, irrigidendosi, di.15-40 Servizio e dritto.0-40 Errore gratuito di rovescio di!0-30 Grande risposta di dritto sulla seconda!! Punto diretto!0-15 Incredibile serie di recuperi di, che ha tirato su un punto che pareva perso!2-2 Con un errore di dritto dopo il servizio, contro-. Era nell’aria, negli ultimi due game aveva salvato la bellezza di 5 palle.Seconda30-40 Molto indeciso il serve&volley di