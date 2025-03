Spettacoloitaliano.it - Niente è come sembra Tv8: trama e finale spiegazione del film

Tv8Tv8 è diretto da Roxanne Boisvert e François Dompierre. Al centro del thriller, uscito in tv quest’anno con il titolo “Trapped with My Husband”, una donna che dopo aver scoperto il tradimento del marito chiede il divorzio. Ma quando l’uomo muore, i sospetti ricadono subito su di lei. I protagonisti sono Camille Stopps (Melissa) e Jacob Richter (Kevin). Il thriller riprende il genere di Una Pericolosa Ossessione.A seguire:delTv8completaLa stilista di successo Melissa si renderà conto che il suo nuovo marito Kevin non è il principe azzurro che pensava, ed è invece un donnaiolo senza ambizioni. Una volta che Melissa chiede il divorzio, scoprirà che Kevin ha il diritto legale di rimanere nella casa che ha pagato fino a quando il divorzio non sarà finalizzato e per i due sarà una convivenza piena di insidie.