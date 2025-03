Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 6 marzo 2025 | Video Mediaset

ondel 637a puntataDurante la trentasettesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Tommaso nomina Zeudi;Shaila vota Stefania;Jessica nomina Zeudi;Javier vota Shaila;Chiara nomina Stefania: “non ha mai speso parole carine con me, si è avvicinata quando conveniva“;Stefania Orlando vota Shaila: “gioco di strategia al contrario, siccome andrò inon vorrei uscire con qualcuno di forte“;Mariavittoria nomina Zeudi;Lorenzo vota Stefania Orlando: “non la sopporto, è una vipera“;Helena nomina Shaila;Giglio vota Stefania Orlando: “abbiamo un modo diverso di giocare in questo GF“;Zeudi nomina Tommaso.