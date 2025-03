Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 7 marzo 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Le onde del passato. Guida aiTv della serata del 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Una boccata d’aria. Salvo, proprietario di una pizzeria a Milano, è indebitato e si rivolge a un’usuraia. La morte del padre lo costringe a tornare in Sicilia per leggerne il testamento, che potrebbe salvarlo. Tuttavia, le cose non andranno come sperato: dovrà fare i conti con il fratello Lillo.