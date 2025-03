Lanazione.it - Università di Perugia, corsa a 5 per il Rettore. Gammaitoni esce allo scoperto

, 7 marzo 2025 – “Nell’attesa che vengano espletate le ultime formalità per la modifica dello Statuto dell’degli Studi die che vengano così, finalmente, convocate le elezioni per il nuovo, ritengo sia venuto il momento di comunicare ufficialmente l’intenzione di presentare la mia candidatura”. Il professor Lucaè il primo ad aver sciolto le riserve per laa Palazzo Murena, annunciando nero su bianco la sua candidatura. “È una scelta che nasce dalla volontà di contribuire alla chiarezza e di favorire un dibattito pre-elettorale, che vorrei fosse il più aperto, condiviso, libero e trasparente possibile. Quella che si sta per celebrare - scrive - è un’elezione importante e delicata, che deve coinvolgere l’intera comunità accademica, nelle sue varie componenti: studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, accademici.