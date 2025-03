Lanazione.it - Sarzana, stretta sulle aperture: niente bazar in centro

, 7 marzo 2025 – Il mondo del commercio è cambiato adattandosi anche ai mutamenti della cittadinanza. Per soddisfare le esigenze, anche culturali e economiche, dei nuovi residenti e allo stesso tempo preservare il patrimonio culturale e artistico il Comune ha messo dei “paletti“. Insomma in alcune zone di particolare pregio della città sarà vietato aprire negozi etnici e produzioni gastonomiche che nulla abbiano a che fare con la tradizione tipica locale. Il Comune diha quindi modificato le linee guida del regolamento in materia di commercio, somministrazione alimenti e chioschi suddividendo la disponibilità dellein determinate aree urbane. Quindi in alcune aree, tra queste via Mazzini in prossimità della Cattedrale di Santa Maria, alla Pieve di Sant’Andrea, teatro degli Impavidi e le fortezze Firmafede e castruccio Castracani verranno vietate le attività incompatibili con l’aspetto storico e culturale.