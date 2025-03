361magazine.com - Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 7 marzo

, conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero: ospiti e, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi è finita nella lista degli indagati per favoreggiamento. La Bianchi avrebbe incontrato l’amante Louis Dassilva sul luogo del delitto, la mattina dopo l’omicidio della Paganelli.Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di LilyResinovich, trovata senza vita in un bosco nei dintorni di Trieste. La super-perizia effettuata da Cristina Cattaneo conferma ledi: Lilli morta per asfissia causata da terzi. Gli inquirenti stanno cercando di capire chi avrebbe voluto la morte della Resinovich.