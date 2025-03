Noinotizie.it - “Ercole olivario”: iniziato il tour per i territori italiani, toccherà anche la Puglia Ieri la partenza dall'Umbria

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Si è tenuto, mdì 5 marzo 2025, presso la Camera di Commercio dell’in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso regionale “Oro Verde dell’”, il primo appuntamento della “Stagione delle selezioni regionali” del concorso nazionale. Unper iche sta portando allo svelamento degli oli finalisti selezionati, che si contenderanno il podio di questa XXXIIIesima edizione del prestigioso “Oscar dell’Olio Italiano”. I prossimi appuntamenti del viaggio dell’in Italia si terranno in Toscana, venerdì 21 marzo; in Basilicata, lunedì 24 marzo; in Abruzzo, martedì 25 marzo; mentre nel mese di aprile si terranno in Sicilia, Sardegna,e nel Lazio.A rappresentare l’alle finali nazionali dell’, ben 17 oli selezionati.