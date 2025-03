Lopinionista.it - Raddoppia “Sicily for life – Gigi & friends”, il 20 e il 21 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo

NAPOLI – Arriva il raddoppio di “for”: dopo l’appuntamento già annunciato per venerdì 20di, a grande richiestaD’Alessio annuncia la seconda data sabato 21, per quelle che saranno due indimenticabili serate di musica e una importante iniziativa di solidarietà.Due grandi, imperdibili concerti che vedono impegnati in prima lineae la Fondazione Tommaso Dragotto con un obiettivo benefico: il ricavato del doppio show, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio adedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia.Sul palco insieme a D’Alessio, alle sue canzoni iconiche e amate dal pubblico in 30 anni di successi, tanti ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, con duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese.