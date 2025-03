Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 5-7, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: tutto rimandato al 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3, 5-7! Con l’errore di dritto cede la battuta e il set il ligure.0-40 Attacco in controtempo dell’azzurro ma volèe di rovescio in rete. Set point, tre.0-30 Risposta vincente di dritto di.0-15 Esce il rovescio d’attacco di.5-6 A zero anche.40-0 Servizio e comodo dritto.30-0 Picchia di dritto e fa punto l’USA.15-0 Prima vincente.5-5 Ci voleva un game così!!40-0 Steccadi rovescio.30-0 Dritto difensivo in rete dell’USA.15-0 Per fortuna si ferma in rete il rovescio in palleggio di.4-5 Prima vincente.A-40 Decide per lo schiaffo al volo, è la scelta sbagliata perché lo fa esattamente sul dritto diche non perdona. Quante chance!Seconda!40-40 Non è vero, non risponde di dritto sulla seconda