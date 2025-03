Oasport.it - LIVE Arnaldi-Kovacevic 6-3, 5-7, 2-1, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurro parte con un break nel 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 A zero!! Con la prima!40-0 Dritto in rete!30-0 Servizio e dritto perentorio!15-0 In rete il rovescio di.2-1! Risposta incisiva diche approfitta degli errori e strappa la battuta!15-40 Sbaglia però il dritto d’attacco dopo la battuta.15-30 Spinge e fa punto l’americano.0-30 E’ largo anche il tocco con il rovescio!! Due! Regali.0-15 Clamoroso errore con lo smash dell’USA.1-1 Stecca di dritto!!40-30 Servizio vincente!!!30-30 Ace sporco!15-30 Affossa in rete il rovescio Matteo.15-15 Doppio fallo (3°).15-0 Con il dritto torna a fare un bel punto.0-1 A zero.40-0 Smorzata a segno.30-0 Prima vincente.15-0 Lungo il dritto del ligure.6-3, 5-7! Con l’errore di dritto cede la battuta e il set il ligure.