Ranieri sfida il Napoli | Panathinaikos brutto approccio Domenica non sarà così

, difensore della Fiorentina, dopo la sconfitta 3-2 contro ilin un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali viola ha parlato del prossimo impegno contro il.PROSSIMA– Lucanon è per nulla contento dell’della Fiorentina mostrato in Conference League contro il. Il capitano viola richiama l’attenzione di tutta la squadra in vista del prossimo impegno di campionato contro il: «Ce lo diciamo sempre di iniziare con grinta le partite, ma a sto giro è andata male. Abbiamo recuperato con una reazione fantastica e abbiamo rischiato di chiudere il primo tempo in vantaggio, sono sicuro che a partire danon accadrà più e non vediamo l’ora di rimontare giovedì. La squadra che vince cerca di perdere tempo e quella che perde si lamenta, ora li aspettiamo al Franchi».