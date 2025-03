Latuafonte.com - Niente è come sembra (2022) su TV8 come finisce: spiegazione finale

è un film thriller deldiretto da Roxanne Boisvert. La trama del film vede protagonista Melissa, la quale scopre che suo marito Kevin l’ha tradita. Per questo, la donna chiede il divorzio. I due continuano a convivere fino a che non verrà resa ufficiale la fine del loro matrimonio. Kevin, però, viene trovato morto e tutti i sospetti ricadono proprio su Melissa.: riassunto della tramaLeggi anche: The Fabelmans: storia vera, trama completa,Leggi anche: Una pericolosa illusione (2024)La trama diinizia con un uomo che si chiama Cameron, che sta fissando la sua collega Melissa. Lui le chiede di cenare, ricevendo un rifiuto. Mentre va via, nel parcheggio, Melissa viene aggredita.