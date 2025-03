Noinotizie.it - Martina Franca: “La signora omicidi” Stasera

Di seguito il comunicato:La stagione teatrale 2024-25 del Teatro Politeama Verdi diapre il mese di marzo con “La”, commedia noir esilarante in scena giovedì 6 marzo 2025 e con un cast di grandi interpreti della prosa.Tratta dal celebre racconto di William Rose e ispirata all’omonimo film di Alexander Mackendrick, la commedia è stata brillantemente adattata per il teatro da Mario Scaletta. È uno spettacolo ricco di humour, intrighi e situazioni ambigue, ambientato nella Londra degli anni Cinquanta. La città fa da sfondo all’improbabile incontro fra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso Professor Marcus, presunto musicista a capo di un quintetto d’archi, in realtà capobanda di un quintetto di pericolosi delinquenti in fase di organizzazione di una rapina importante.