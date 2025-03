Noinotizie.it - Lecce: stage di danza Dal 31 marzo

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Nauna Cantieri Musicali ricercatori etrici interessati a partecipare a unodi formazione con la coreografa Viola Centi, della durata di quattro giorni, in programma dal 31al 4 aprile 2025 a. Al termine dello, i più idonei avranno l’opportunità di esibirsi, insieme alla coreografa, nello spettacolo Festa Adriatico Balcanica, che unisce alcuni dei più rappresentativi musicisti di Italia, Grecia, Croazia, Romania e Bulgaria, con la direzione artistica della salentina Enza Pagliara, cantante, musicista e ricercatrice di tradizioni orali, riconosciuta come una delle voci più autorevoli della tradizione musicale salentina e mediterranea. Realizzato su commissione dell’Unione Europea, lo spettacolo ha debuttato a novembre 2023 nella 37esima Fiera Internazionale del Libro (Fil) di Guadalajara, in Messico, e adesso si prepara al debutto in terra salentina, il 4 aprile 2025 al Teatro Cavallino Bianco di Galatina ().