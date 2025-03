Lanazione.it - Viareggio, l’indotto di Burlamacco. Cna: ‘Il nostro Carnevale è il primo in classifica’

, 7 marzo 2025 – Non solo maestria, artigianato ed emozioni. Ildiè alposto a livello nazionale anche per quel che riguarda. È quanto emerge dai dati elaborati dalla Cna, il cui presidente nazionale Dario Costantini ha fatto visita aper ammirare il quinto corso mascherato. Per l'occasione, il presidente è stato accompagnato dal presidente di Cna Lucca Andrea Giannecchini, dal direttore Damasco Rosi e da una delegazione dell'organizzazione provinciale. Nella mattinata, il presidente ha fatto visita alla Cittadella del, cuore pulsante e centro nevralgico della manifestazione, dove l'arte, il genio e l'ingegno dei maghi della cartapesta nasce e prende forma. È stata l'occasione per conoscere i maestri artigiani, capire e carpire i segreti che si nascondono dietro le costruzioni di queste meravigliose "macchine festose", una miscela di tradizione e innovazione, di saperi che si tramandano di generazione in generazione e che fanno delviaregginoun evento unico per dimensioni ed attrattività.