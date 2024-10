Lo Squalo dello Stretto inaugura il Conero Bike Nibali è l’ospite d’onore del nuovo store a Camerano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ci sarà anche l’ex campione di ciclismo Vincenzooggi all’zione del. Non poteva mancare lo- prof dal 2005 al 2022 con tantissime vittorie al suo attivo tra le quali i tre grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna) e compagno di squadra per varie stagioni del compianto Michele Scarponi - all’zione del negozio di vendita e assistenza biciclette che vede alla guida suo fratello Antonio (siciliano di nascita, ma ormai filottranese di adozione dove si è sposato nel 2020) che - dopo aver smesso i panni di corridore professionista - rimane sempre nel mondo delle due ruote investendo su questopunto vendita di bici e non solo che si trova sulla SS 16 Ancona Sud pressoCaravan.