Capezzone | La sinistra? Neanche mezza parola sugli amichetti di Hamas

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si preannunciava una manifestazione a rischio e di fatto, oggi a Roma, il corteo pro Palestina ha visto andare in scena scontri e tensioni tra la piazza e le forze dell'ordine. Al grido di "Palestrina libera" sono scesi in strada in circa 6mila. Il raduno dei manifestanti, previsto per le 14 in piazzale Ostiense, si è trasformato in un tentativo da parte dei manifestanti di partire in corteo nonostante il divieto da parte della Questura. Dopo un primo tentativo di muoversi attorno alla piazza, gli antagonisti di Israele hanno iniziato un fitto lancio di petardi e fumogeni contro gli agenti schierati e anche contro i giornalisti. Con le immagini della guerriglia della Capitale, Roberto Poletti e Francesca Barra hanno dato avvio all'ultima puntata di 4 di sera Weekend, il programma di politica e di attualità che va in onda du Rete 4.