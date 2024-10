Batterio in piscina | Pericolo rientrato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildella legionella in uno dei boiler dellaGregori. E’ quanto emerso dagli esami svolti in queste settimane nella struttura natatoria che lunedì, dopo una lunga serie di interventi di sanificazione programmate, riaprirà i battenti. Gli esami svolti rientrano infatti nelle consuete analisi che vengono svolte durante la fase di chiusura della struttura per garantire la sicurezza e la salubrità degli impianti. La scoperta della legionella ha fatto scattare immediatamente le misure necessarie: il personale della, insieme ai tecnici dell’azienda sanitaria territoriale, ha isolato la situazione e predisposto i trattamenti per debellare il, mettendo in sicurezza la zona interessata.