Altro che mini-concilio | il Sinodo si svolge nell’indifferenza e senza i temi che scottano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Comincia in una strana atmosfera la seconda sessione delmondiale dei vescovi. La base larga del mondo cattolico segue l’evento con indifferenza. Ci si può appassionare ad un “sulla sinodalità”? Evidentemente no. A Roma e nell’orbe cattolico il termine “sinodalità”, ripetuto ossessivamente, è diventato come quegli slogan politici tipo “innovazione” o “merito” che servono soltanto a dimostrare che si è dalla parte del governo per non avere noie. Ciò che non favorisce una partecipazione ragionata ed emozionale (serve anche quella) dell’opinione pubblica cattolica all’evento è il suo ossessivo controllo dall’alto. Non ci sono resoconti sugli interventi: nel senso che non viene comunicato chi ha preso la parola e cosa propone o critica (è una rottura del metodo di trasparenza che ha caratterizzato i sinodi da Paolo VI a Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI).