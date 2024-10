Una raffica di iniziative tra economia e ambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si preannuncia ricchissima di eventi la seconda giornata di Pianeta Terra Festival. Dopo l’apertura affidata a Vito Mancuso e a Ersilia Vaudo Scarpetta, seguita dall’esecuzione della Sinfonia n. 9 di Beethoven in San Francesco, la manifestazione prosegue con un intenso programma di workshop, focus, dialoghi e assolo di autori di livello internazionale, tra sostenibilità, transizione ecologica e riflessioni sulle azioni da intraprendere per un futuro al passo con l’. Ecco alcuni degli appuntamenti. Il festival entra nel vivo con Fabio Viola, tra i massimi esperti di gamification in Europa, che alle 11.30, alla Casa del Boia, ci mostra come possiamo servirci dei videogiochi per conoscere e salvaguardare il pianeta.