Ricerche senza sosta ma il piccolo Noah non si trova Disperso nell’alluvione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Montecatini Val di Cecina (Pisa), 4 ottobre 2024 - Sono passate ormai più di 288 ore, per un totale di 190 ettari di superficie perlustrata, le operazioni per la ricerca del, il bambinodi Montecatini Val di Cecina. Finora lenon hanno avuto esito. La nonna Sabine Kingbauer, portata via dalla furia dell’acqua e del fango insieme a lui, è stata rita il 30 settembre a 6 chilometri dall’agriturismo de La Gabella dove alloggiava con la figlia Mona, il marito Peter, il genero Alexander e appunto il nipotino. Del bambino di 5 mesi nessuna traccia. I vigili del fuoco hanno 25 uomini provenienti dai Comandi della Toscana e 7 automezzi impegnati nelle