Eminem diventa nonno | l’annuncio nel video del suo nuovo brano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha datopiù bello: il celebre rapper diventeràa 51 anni. La notizia è stata diffusa con ilclip del suosingolo, dal titolo Temporary,dedicato proprio alla figlia Hailie Jade e che fa parte del suo ultimo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Ildella canzone racconta dell’amore diper la figlia: dopo una carrellata di fotografie e filmati dell’infanzia di Hailie – senza dimenticare le bellissime immagini del matrimonio con Evan McClintock, celebrato lo scorso maggio – arriva la notizia della dolce attesa.diventeràè dolcissimo Una bellissima notizia per i fan di: il famoso rapper infatti diventerà. La figlia Hailie Jade, nata dall’unione dell’artista con Kimberly Anne Scott – è incinta e aspetta il suo primo figlio.