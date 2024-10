Ecco ’Insolito Marsala’ La Sicilia e il futuro Palcoscenico d’autore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Marsala ospita fino a domenica la prima edizione di Insolito Marsala. Vino, Horeca, Ospitalità 3.0, un festival che intreccia tradizione, innovazione e una forte componente culturale. L’evento mira a trasformare la cittàna in un laboratorio a cielo aperto, dove vino, Horeca, ospitalità, tecnologia e innovazione si fondono per dare vita a un’esperienza unica. Insolito Marsala nasce con l’obiettivo di ridefinire il concetto di ospitalità e cultura in, ponendo l’accento sulla contaminazione tra tradizione e le più moderne tecnologie. Questo approccio multidisciplinare si riflette in tutte le iniziative del festival, che spaziano da conferenze e masterclass a installazioni artistiche e digitali. Tra i punti di forza dell’evento, la presentazione del progetto Twine, un gemello digitale di Palazzo Fici, realizzato in collaborazione con l’Università di Parma.