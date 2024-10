Daniela Poggi | Interpreto il dolore di una madre che non può perdonare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’attrice torna in scena insieme a Mariella Nava con ‘Figlio non sei più Giglio’, un testo di Stefania Porrino prodotto da Bottega-Srls e realizzato grazie alla collaborazione di Global Thinking Foundation. Dopo le 17 repliche dello scorso anno, lo spettacolo riprende a ottobre con due appuntamenti speciali: il 30 ottobre alla Camera dei deputati e l’11 novembre presso il Teatro Villa Lazzaroni di Roma, con il supporto di Banca Generali con una raccolta fondi per il Telefono Rosa Un ruolo scomodo, quello che porta in scena: per la prima volta sul palco, ladi un colpevole reo confesso di ‘femminicidio’. Una donna e unache si ritrova spalle al muro di fronte a unche le trafigge il cuore, l’impossibilità di perdonarlo e le mille domande su come suo figlio possa aver compiuto un gesto così efferato.