Bocconi e Fondazione Del Vecchio | un patto per il futuro dei giovani talenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La formazione universitaria d'eccellenza diventa più accessibile grazie a un accordo storico tra l'Universitàe laLeonardo Del. Con una donazione di €20 milioni, nasce il Fondo Leonardo DelStudents Award, un'iniziativa che cambierà la vita di molti studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati. Un impegno concreto per l'istruzione Il 4 ottobre 2024 segna una data importante per ildell'istruzione in Italia. LaLeonardo Dele l'Universitàhanno siglato un accordo che istituisce un fondo permanente per borse di studio. Questo gesto filantropico si propone di abbattere le barriere economiche che spesso impediscono aidi accedere a un'educazione di alto livello.