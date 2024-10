Addio alla donna più paparazzata d’Italia | la moglie del campione era malata da tempo

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È morta Perla Mazzolini, exdi Giuseppe “Nanu” Galderisi e volto noto della movida padovana: è scomparsa all’età di 59 anni. Dopo aver combattuto a lungo contro un tumore, che un anno fa l’aveva costretta a un delicato intervento di asportazione totale dell’utero, la malattia è tornata più aggressiva, portandola via per sempre. Una notizia che ha scosso il mondo del gossip e della cronaca: “Se n’è andata”, lasciando dietro di sé un vuoto e tanti ricordi. Morta Perla Mazzolini, exdi Nanu Galderisi e icona glamour Perla Mazzolini Galderisi era conosciuta come una delle donne più paparazzatenegli anni ‘90, grazie al suo matrimonio con l’ex calciatore Nanu Galderisi, esua presenza costante nei locali piùmoda di Padova. Gestiva il bar “Kolar” nel Ghetto di via Marsala, uno dei punti di ritrovo della nightlife padovana.