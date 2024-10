Tra i banchi scatta la caccia al lavoro Oltre cinquanta in coda per un posto Attese oltre trecentomila presenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A parlare per il Mercato internazionale sono i numeri. Diciotto edizioni,personein tre giorni, 300e una cinquantina di assunzioni per la fiera dei record. Centinaia di operatori stranieri che per tre giorni dormono negli alberghi della città . Millecinquecento i posti auto a disposizione nei parcheggi con la sbarra,alla sosta su strada e poi la sicurezza con gli uomini di Ombra a vigilare sul percorso. La macchina organizzativa è rodata e pronta a tornare in campo dall’11 al 13 ottobre.