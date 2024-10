Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi | matrimonio in Italia e look nuziali da sogno

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Forever and always, your wife. Forever and always, your husband. “Per sempre tua moglie”, “Per sempre tuo marito”. Poche parole ma dal forte impatto emotivo.hanno scelto queste due frasi per pubblicare su Instagram una serie di scatti del loro, andato in scena a Villa Centinale, splendida tenuta sulle colline toscane. La coppia si era già unita ina maggio negli Stati Uniti, con una cerimonia civile ristrettissima che aveva visto la partecipazione solo dei rispettivi genitori. Qualche mese dopo eccoli in, per la festa in grande stile. Gli shorts da mogliettinain versione “Wifey”Non ci sono dettagli sulla data esatta della festa nuziale di. I due, estremamente riservati, si sono limitati a pubblicare le foto del grande giorno a cose fatte.