L’agriturismo nasconde una Rsa abusiva Duemila euro al mese per accudire gli anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Cortona (Arezzo), 3 ottobre 2024 – All’apparenza era un agriturismo di Cortona, in realtàva una casa di cura e assistenza percompletamente. L’attività assistenziale era svolta senza autorizzazioni amministrativo-sanitarie, senza personale medico e assistenziale specializzato, come invece previsto dalla legge. Quando la Finanza è entrata nella struttura insieme a una commissione del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est sono stati individuati tre lavoratori, di cui due impiegati in nero, privi di titoli abilitativi che si occupavano della gestione di dieci, in parte non autosufficienti. Davano loro ancxhe farmaci, all’occorrenza.