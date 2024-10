Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 3 la terza stagione si farà? Ecco cosa dice la produttrice

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’ultimo episodio della secondade Il: Glidelè disponibile da poche ore, eppure c’è già chi si sta chiedendo (anche viste le critiche ricevute dai nuovi episodi) se ci sarà unadella serie ispirata agli scritti di JRR Tolkien. E una risposta potrebbe arrivare prestissimo. A confermarlo è stata la regista eesecutiva Charlotte Brändström durante una recente intervista con RadioTimes.com.le sue parole: “Non posso dire molto sulla, ma credo che presto ci saranno belle notizie” ha commentato. Ci sarà ladi The Rings of Power? Unade Glidelnon è ancora stata confermata ufficialmente, ma sembra molto probabile che sia una questione di “quando” e non di “se” la serie verrà rinnovata.