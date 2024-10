Cesaroni le riprese alla Garbatella slittano di un anno | ora si scopre il vero motivo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La notizia di una nuova stagione deiè diventata virale e sono tanti i fan nostalgici che non vedono l’ora di rivedere la famigliargata che per anni ha fatto compagnia a milioni di italiani con episodi divertenti. Tuttavia, non vi sono notizie certe sull’inizio dellema sembra che comincino tra un. I, quando ledella nuova stagione? Dopo un primo annuncio di una nuova stagione che ha fatto incuriosire i fan dei, Claudio Amendola ha riferito: “Ledella nuova stagione dei? Non è confermato. Non vorrei parlarne. Iscivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti. Spero veramente che si faccia“. LEGGI ANCHE:–, l’inaspettata origine del nome del noto quartiere di Roma Dunque, l’inizio sarebbero slittate al 2025.