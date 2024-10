Allerta arancione in Toscana sindaco Montecatini Val di Cecina | Rimanete a casa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)inVal di: “inancora in corso per rischio idrogeologico fino alle ore 20 di giovedì 3 ottobre.gialla anche per rischio temporali forti in corso fino alle 20 di giovedì 3 ottobre su tutta la. Prorogatagialla per rischio idraulico reticolo principale fino alle ore 8 di venerdì 4 ottobre su zone Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello, Etruria, Ombrone Grossetano, Fiora e Albegna Costa. Sale al secondo livello di guardia il torrente Sterza aVal di, esondato pochi giorni fa portando via con sé nonna e nipotino di cinque mesi. IlFrancesco Auriemma: “Se si può, in casi di non estrema necessità, si rimanga a”. Esonda a Ponteginori il torrente Trossa. Allagamenti anche a Castagneto Carducci e Campiglia Marittima.