Aggressione a carabinieri a San Nicolò a Tordino | arrestato l’uomo che si oppone ai lavori

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Teramo - Un episodio di violenza ha avuto luogo a San, dove un uomo è statodopo aver aggredito trecon una tenaglia. L'episodio è avvenuto in seguito aordinati dal Tribunale di Teramo sul suo terreno, mirati alla realizzazione di opere fognarie. L'uomo si è opposto energicamente all'intervento, che era stato reso esecutivo dall’Ufficiale giudiziario. Secondo le informazioni fornite dall'Arma, l'aggressore ha cominciato a inveire contro i militari, cercando di colpirli con lo strumento. In un tentativo di difesa, tresono stati costretti a cadere per evitare il contatto, riportando lesioni considerate guaribili in cinque giorni ciascuna. A causa della situazione di emergenza, i militari hanno richiesto rinforzi da Torricella Sicura, che sono intervenuti prontamente.