Un rider muore durante l’ultima consegna del giorno I colleghi per protesta scioperano per 48 ore e ottengono aumento paga e indennità

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Uno sciopero di due giorni dopo la morte di un loro collega – Ali Jamat, un 31enne di origini pakistane, travolto da un’autodi giornata – per far valere i loro diritti. E Glovo, la piattaforma per la quale lavorano, ora ha accettato le loro richieste, tra le quali undel compenso e l’in caso di pioggia. Un risultato ottenuto anche grazie alla mediazione dei sindacati. Jamat è morto in ospedale a Padova dopo tre settimane di agonia per le ferite riportate in un incidente: nelle stesse ore in cui veniva dichiarato deceduto in Pakistan la moglie stava mettendo al mondo la sua seconda figlia. Dopo il funerale in un centro islamico del quartiere Arcella, il corpo di Alì era stato imbarcato su un aereo per far ritorno in Pakistan, dov’è poi stato sepolto a Sialkot, sua città natale, al confine con l’India.