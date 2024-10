Provincia caccia ai ’traditori’ Regolamento di conti nel Pd La telefonata del mistero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Modena, 2 ottobre 2024 – Il Consigliole è diventato il saloon dove regolare iinterni al Partito democratico, che pensava di vincere 12 a 4 (o almeno 11 a 5) e invece l’ha spuntata solo per 10 a 6 facendo esultare il centrodestra. Nell’elezione si sono palesati due franchi tiratori: il primo ha votato Piergiulio Giacobazzi e Forza Italia, penalizzando Massimo Mezzetti arrivato secondo. L’altro ha tentato di issare ancora di più ai primi posti Simona Sarracino (a Formigine avversaria del Pd), non si sa se per dolo o per colpa. Il risultato è stato che per quei due voti figli di nessuno il centrodestra ha strappato un altro consigliere al centrosinistra. Sull’identità delle due barbe finte si possono avanzare ipotesi, ma non c’è la smoking gun, la prova schiacciante.