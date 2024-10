Non solo maxi cantieri al Memorario A nuovo le piazze Trieste e Veneto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non". Il mega - progetto da più di 3 milioni di euro per il rifacimento del polo di interscambio ferro – gomma di Montevarchi porterà benefici anche alla vicina piazza Vittorio. Uno spicchio di città, ingresso Nord alla mandorla medievale, da sempre sotto i riflettori perché considerato "sensibile" per ragioni di ordine pubblico e per il decoro. A richiedere lumi all’esecutivo di Palazzo Varchi sulle opere di manutenzione ordinaria previste per un’area così strategica era stato il gruppo consiliare del Partito Democratico che aveva sottolineato come non fosse sufficiente "togliere le panchine" o chiedere controlli straordinari da parte delle forze di polizia per risolvere la questione del degrado.