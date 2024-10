Meritocrazia Italia | stop alla devastazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Sveglia, doccia, traffico, lavoro, pranzo, veloce, lavoro, traffico, casa, lavatrice, cucina, cena, lavastoviglie, tv, letto.sveglia.Così si consumano le vite di gran parte deglini, degli europei, dei cittadini del primo mondo. Stanchi, annoiati, spesso depressi, non curanti di quello che a poche migliaia di chilometri sta avvenendo in queste ore a corollario di un anno, questo 2024, intriso di morte, orrore. I più attenti, o semplicemente in meno disattenti, avranno notato la incapacità degli organismi internazionali a risolvere i problemi che contano, a partire dall’Onu. Dguerra in Ucraina a quella in Palestinaquestione mediorientale”. Lo dice il presidente diWalter Mauriello chiedendo di fermare la guerra. Aggiornamento ore 8.