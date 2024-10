Marino spiragli per il Tau Manutenzione straordinaria La giunta approva i lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un lotto di interventi più corposo con l’adeguamento antincendio e impiantistico per più di duecentomila euro, più altri due lotti minori che riguardano la messa a norma della zona bar e dell’ascensore. Ha ottenuto l’zione della(e il via libera di Soprintendenza e Comando dei vigili del fuoco), nei giorni scorsi, il progetto esecutivo didi Palazzo del Tau, sede della Fondazione Marini e fino a qualche anno fa – in attesa di capirne il destino – anche del Museo dedicato al maestro. Uno step ovviamente propedeutico alla messa a gara deistessi che, stando a quanto spiega l’amministrazione, in sequenza dovrebbero riguardare prima l’area bar, poi l’ascensore e infine il capitolo più corposo, quello che, in sostanza, ha finito per inibire l’attività del museo: l’antincendio.