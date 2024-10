La calcolatrice meccanica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Scrittore spesso ricondotto alle avventurose vicende della sua spericolata biografia, o tutt’al più al suo romanzo più noto, Il pasto nudo, Burroughs ha saputo esercitare la scrittura saggistica con altrettanta originalità di quella creativa, come dimostrano i 43 saggi raccolti in questa silloge pubblicata per la prima volta nel 1985. Se gli spunti di partenza sono dettati perlopiù dall’occasionalità, i temi affrontati all’interno di questi articoli sono spesso quelli centrali dell’opera dello scrittore. La parola dunque è oggetto di indagini tentacolari che conducono a risultanze diverse, non necessariamente in contraddizione fra loro. Di fatto è l’unica cosa che resta in un universo “casuale, senza Dio e senza senso”. Da un lato Burroughs esorta a violare la sacralità della figura dello scrittore.