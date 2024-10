Israele-Iran ecco i possibili obiettivi della rappresaglia di Tel Aviv | sistemi di difesa e impianti petroliferi fino al timore per i siti nucleari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)non ha ancora deciso come, ma reagirà. Lo farà, pare, coordinandosi con gli Stati Uniti, il che potrebbe contribuire a contenere le velleità del governo Netanyahu. L’opzione che più spaventa però è già sul tavolo del gabinetto di sicurezza: a Telsi valuta di rispondere all’attacco missilistico lanciato il 1° ottobre dall’colpendo infrastrutture strategiche, comeo gasieri, o addirittura idi Teheran. L’ipotesi più accreditata è che a finire nel mirino potrebbero essere non direttamente idi produzione, ma le strutture difensive o strategiche che si trovano nei paraggi. E’ già accaduto, in questo conflitto innescato dagli attentati del 7 ottobre che rischia di far esplodere il Medio Oriente.