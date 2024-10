Conclusa l’identificazione Il corpo è quello della nonna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E’ di Sabine Kingbauer, latedesca travolta insieme al nipote di 5 mesi il 23 settembre dalla piena dello Sterza, a Montecatini Val di Cecina, ilritrovato lunedì pomeriggio in località La gabella a circa 6 chilometri di distanza da quell’abitazione nella quale la donna insieme al marito e ai genitori del piccolo aveva trascorso alcun giorni di vacanza. Il riconoscimento ufficiale è stato fatto ieri, seppur a distanza, dai parentivittima grazie al ritrovamento di alcuni oggetti: sulsono stati trovati sostanzialmente intatti un anello al dito e l’orologio che aveva al polso. I carabinieri hanno fotografato entrambi e li hanno inviati via mail alla famiglia rientrata nei giorni scorsi in Germania.