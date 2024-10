Accordo Regione-Webuild Schifani In pochi anni 6 mila assunzioni

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – "Voglio ringraziare l'amministratore delegato di, Pietro Salini, per avere accolto con grande intelligenza la nostra proposta di collaborazione. Sapevo chefosse impegnata in modo massiccio in Sicilia in infrastrutture, tecnologie e risorse umane, così la mia proposta è stata di aiutare il territorio attraverso il reclutamento di manovalanza. Ci è stata data disponibilità a condizione di garantire la formazione di giovani. Noi faremo la nostra parte mettendo a disposizione i locali e garantendo la formazione a 200 ragazzi. Si avvia un percorso che prevede, nel giro di, la selezione e l'assunzione di 6giovani". Così il presidente dellaSiciliana, Renato, nel suo intervento al Recruiting Day di, tenutosi all'assessorato regionale al Territorio, a Palermo.