Unifil | non lasciamo nostri siti Libano

(Di martedì 1 ottobre 2024) 11.52 La missione Onu nel sud delnon intende abbandonare le proprie posizioni. Così il portavoce della missione, che conta anche un migliaio di soldati italiani. Il portavoce Tenenti ha aggiunto che le truppe israeliane hanno fatto incursioni in territorio libanese, a ridosso della 'linea blu' che divide i due Paesi,per poi tornare dalla propria parte. Per il momento non ci sono combattimenti in corso in territorio libanese, ha confermato.