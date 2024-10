Serie A 2024 2025 ascolti Dazn sesta giornata | meno di 5 milioni di spettatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il boom della scorsa settimana, l’assenza di big match riporta glitvsotto la soglia dei cinquedi. Ladel massimo campionato italiano di calcio non ha infatti superato quota 5.000.000 (una settimana fa glierano stati ben 6.119.35), fermandosi a 4.983.226 nella somma tra le dieci sfide e Zona Gol delle ore 15. La partita più seguita del turno appena andato in archivio è stata Genoa-Juventus che si è avvicinata al milione di, seguono Inter e Napoli. Di seguito i numeri dettagliati, partita per partita. GLIDELLA(4.983.226) Milan-Lecce* 492.869 Udinese-Inter 753.776 Genoa-Juventus 920.145 Bologna-Atalanta* 361.249 Torino-Lazio 472.408 Como-Verona 38.501 Roma-Venezia 409.437 Empoli-Fiorentina* 325.514 Napoli-Monza 743.745 Parma-Cagliari 347.