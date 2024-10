Alla Pantera non basta Saporiti Pareggio sotto gli occhi di Buffon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Lucchese pareggia contro il Milan Futurogliattenti di Gianluigi, capo delegazione della Nazionale ed ex portiere azzurro campione del mondo 2006 e della Juventus. I rossoneri di casa devono, così, rimandare la vittoria al "Porta Elisa" che manca dallo scorso marzo. Assenti i tifosi della curva Ovest per protesta contro le squadre "B" dei grandi club, mentre, in gradinata i tifosi hanno appeso gli striscioni all’incontrario per lo stesso motivo. Nessuno della società presente in tribuna d’onore. Gorgone non fa debuttare dal primo minuto il giovane Sasanelli in avanti assieme a. A centrocampo si rivede Visconti al posto di Catanese. Anche Bonera, ex difensore del Milan e attuale trainer dell’Under 23, ha qualche problema di formazione.