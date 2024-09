Tempo di zucca delica al mercato | usala per un crumble insolito e saporito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) È lail prodotto di questa settimana alortofrutticolo bergamasco. Si tratta di un ortaggio molto apprezzato dalla clientela, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui il clima si raffresca. I quantitativi sono in aumento, di conseguenza i prezzi sono in discesa. È una referenza che si può reperire in tutto l’areale nazionale, ma spicca il prodotto mantovano il quale vanta una maggiore selezione: indice di quest’ultima è il picciolo con la ceralacca, che aiuta a garantire la freschezza. Laè un perfetto alleato della nostra pelle, del nostro sistema cardiocircolatorio e urinario. In tutte le sue varietà ha un basso contenuto di calorie ed è ricca di carotene, che aiuta il nostro organismo nella produzione di vitamina A.